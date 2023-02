A- A+

Política de Juros Guido Mantega diz que irritação de Lula com o BC tem fundamento Para ex-ministro da Fazenda, o presidente perdeu as estribeiras porque ficou nervoso com a situação

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega afirmou que o Banco Central (BC) tem pressionado o governo federal para impor uma política fiscal arrochada, contrária ao que pretende o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mantega, ao se indagado a respeito do relatório controverso apresentado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) que reafirma a necessidade de manter a taxa de juros alta pela incerteza da nova política fiscal, não poupou críticas ao BC.

“Acho que é arrogância do Banco Central dizer ‘se você não fizer a política fiscal que acho adequada, vou manter os juros altos”, esclareceu o ex-ministro.

O texto divulgado pelo Comitê destacou que a “elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais que implicam sustentação da demanda” obrigam a instituição a manter os juros em 13,75% por mais tempo.

Para Mantega, o Banco Central foi agressivo no comunicado. “Ele é que está agredindo e ameaçando. Ele está querendo fazer política fiscal. A função do Banco Central é cuidar da política monetária”, pontuou.

O ex-ministro saiu em defesa de Lula, que demonstrou irritação com a imposição do BC.

“A irritação tem fundamento. Lula sempre foi sensato. Perdeu as estribeiras porque ficou nervoso com a situação. Ele está vendo onde vai dar”, afirmou.

A política monetária praticada, de acordo com Mantega, não é condizente com o compromisso estabelecido por Lula na campanha eleitoral que prioriza o crescimento nacional, a distribuição de renda e o aumento dos investimentos e dos lucros.

“E as contas do setor financeiro estão erradas e criaram a expectativa autorrealizada de que os juros futuros vão subir. E subiram”, disse ele, acrescento que o BC está fazendo uma espécie de terrorismo.

O ex-ministro acredita que BC está sintonizado com o mercado financeiro, que, por sua vez, “está forçando uma situação”.

O mercado está supondo, na visão de Mantega, que o governo será “gastador”. “Na verdade, está fazendo uma chantagem para obrigar o governo a fazer a regra fiscal que ele quer. Quer substituir o teto de gasto por outra regra parecida com o teto. Tem esse braço de ferro também”, afirmou.

Guido Mantega afirmou, ainda, que Lula não é contra a independência do BC, no entanto defende a necessidade de uma sintonização entre o órgão e o governo federal, “para não ficar uma coisa sem pé, nem cabeça”.



Veja também

brasil Haddad anuncia para março proposta do novo arcabouço fiscal