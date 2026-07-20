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ELEIÇÕES 2026 Guilherme Derrite diz que federação União-PP em SP vai apoiar Flávio Bolsonaro à Presidência Durante o evento, realizado na Alesp, as direções estaduais do União Brasil e do PP devem oficializar apoio à candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto e à reeleição de Tarcísio

O deputado federal e pré-candidato ao Senado por São Paulo Guilherme Derrite (PP) afirmou nesta segunda-feira, 20, que a Federação União Progressista no Estado apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano, apesar da neutralidade adotada pela sigla em âmbito nacional.

"Independentemente, com todo o respeito à nacional, aqui em São Paulo não tem neutralidade nenhuma. Em São Paulo, a Federação União Progressista é Flávio Bolsonaro", declarou Derrite. "Se existe esse problema em outros Estados, aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral, não haverá neutralidade."

Derrite participa da convenção estadual da federação ao lado de Flávio e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e também pré-candidato ao Senado, André do Prado (PL), está presente.

Durante o evento, realizado na Alesp, as direções estaduais do União Brasil e do PP devem oficializar apoio à candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto e à reeleição de Tarcísio.

Questionado sobre a disputa com o deputado federal Ricardo Salles (Novo) ao Senado, Derrite afirmou que o parlamentar tem o direito de concorrer e disse não considerá-lo um adversário político. Ressaltou, porém, que integra uma chapa liderada por Tarcísio no Estado e por Flávio no plano nacional.

"Qualquer adversário político pode atrapalhar, mas é direito dele concorrer", disse Derrite.

A pesquisa Datafolha mais recente sobre a disputa pelo Senado em São Paulo aponta as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) na liderança da corrida pelas duas vagas em jogo. No cenário estimulado, Marina aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Tebet, com 16%.

Salles ocupa a terceira posição, com 13%, à frente de André do Prado, que registra 11%, e de Derrite, com 10%. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 3 de julho de 2026.

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