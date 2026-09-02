Guimarães diz que decisão sobre PEC 6x1 é de Alcolumbre

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O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou nesta quarta-feira, 2, que a caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a decisão sobre deixar para depois das eleições a votação da PEC que põe fim à escala 6x1. Guimarães disse que conversaria com Alcolumbre nesta noite sobre o tema. "Aí é decisão do Alcolumbre", afirmou a jornalistas na Câmara.



Questionado sobre a possibilidade de a proposta avançar antes do pleito, respondeu: "Vamos aguardar até amanhã, tem uma noite no meio. Muita coisa pode acontecer".



Guimarães também afirmou confiar nos presidentes da Câmara e do Senado para a votação do texto sobre a "taxa das blusinhas". Segundo ele, a medida provisória não foi votada nesta quarta, porque ainda não havia chegado à Câmara. O ministro disse que a proposta será votada "com certeza" nesta quinta-feira, 3, nas duas Casas. O texto perde a validade em 8 de setembro. "Confio que foi o acordo feito. Eu confio que os presidentes entregarão, sobretudo, essa matéria que está faltando, que é a taxa das blusinhas para amanhã", disse.

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Guimarães avaliou que o Executivo já realizou "70% de todo o serviço" relacionado às pautas da 6x1 e das compras internacionais e que a oposição sofreu um "duro golpe" nas votações realizadas.



Apesar de admitir que algumas matérias ficaram pendentes, o ministro negou frustração com o resultado. "Nada me frustrou, estou comemorando vitórias que tivemos", afirmou.



Alexandre de Moraes

Guimarães evitou comentar sobre o encontro do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro. Para ele, o assunto cabe ao Supremo. "Isso é assunto do STF, não meu como ministro", afirmou. Guimarães avaliou que o Executivo já realizou "70% de todo o serviço" relacionado às pautas da 6x1 e das compras internacionais e que a oposição sofreu um "duro golpe" nas votações realizadas.Apesar de admitir que algumas matérias ficaram pendentes, o ministro negou frustração com o resultado. "Nada me frustrou, estou comemorando vitórias que tivemos", afirmou.Guimarães evitou comentar sobre o encontro do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro. Para ele, o assunto cabe ao Supremo. "Isso é assunto do STF, não meu como ministro", afirmou.

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