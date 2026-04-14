Ter, 14 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CPI

Guimarães diz que governo atua para derrotar relatório da CPI que pede indiciamento de ministros

Relatório foi visto por uma ala da Corte como um movimento para deslegitimar a atuação do tribunal

Reportar Erro
José Guimaraes (PT-CE) substitui Gleisi Hoffmann nas Relações InstitucionaisJosé Guimaraes (PT-CE) substitui Gleisi Hoffmann nas Relações Institucionais - Foto: Reprodução/Instagram

O novo ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o governo está atuando para derrubar o relatório da CPI do Crime Organizado que pede o indiciamento por crimes de responsabilidade dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, com base no caso Master.

— É um absurdo uma CPI terminar sem incriminar ninguém e pedir indiciamento de três ministros, mais um PGR. Isso não pode. Se é para apurar tudo, que apure tudo. Não pode ser uma CPI contra o Supremo. Portanto, nós vamos atuar para derrubar o relatório, e a nossa expectativa é derrotar o relatório do relator, porque ele não serve ao país — disse Guimarães no final da cerimônia de sanção do Plano Nacional de Educação (PNE) no Palácio do Planalto.

Como mostrou O GLOBO, o relatório foi visto por uma ala da Corte como um movimento para deslegitimar a atuação do tribunal, motivado, inclusive, por questões eleitorais. O texto foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e está sendo analisado nesta tarde. O governo trocou integrantes do colegiado na tentativa de construir maioria contra o texto.

Leia também

• Regulamentação de trabalho por aplicativo foi tirada da pauta pelo governo, diz Guimarães

• José Guimarães assume ministério e fala em "derrotar o fascismo"

• Guimarães reconhece que desistência de candidatura no Ceará foi 'preço' para virar ministro de Lula

O documento gerou reação na Corte. Toffoli e Gilmar se manifestaram no início da sessão da Segunda Turma da Corte, nesta tarde, enquanto o ministro Flávio Dino e a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) se posicionaram pelas redes sociais. As reações mais enfáticas partiram dos alvos da CPI. Gilmar defendeu apuração por abuso de autoridade e disse que a proposta da CPI é "tacanha", enquanto Toffoli levantou a possibilidade de cassar parlamentares.

Decano da Corte, Gilmar classificou o relatório da CPI do Crime Organizado como uma tentativa de "constrangimento institucional" que "compromete a credibilidade" dos parlamentares. Toffoli endossou as palavras de Gilmar e disse que o relatório é um ataque à democracia e "abuso de poder". Já Toffoli, disse que o relatório é um ataque à democracia e "abuso de poder".

Em resposta às manifestações de integrantes da Corte, o parlamentar afirmou que os magistrados “não são donos do país” e que não se curvará a “ameaças” de punição.

— As pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país — declarou Vieira

Crimes de responsabilidade podem dar origem a processos de impeachment, que, no entanto, dependem de ato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que já indicou que não tomará as medidas. Por se tratarem de crimes de responsabilidade, o entendimento da CPI é que o local apropriado para julgamento é o próprio Senado. O relatório, caso seja aprovado, será enviado para a Mesa do Senado, sob o comando de Alcolumbre, para o Ministério Público Federal e ao Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter