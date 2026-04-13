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Ministro Guimarães reconhece que desistência de candidatura no Ceará foi 'preço' para virar ministro de Lula Futuro ministro das relações institucionais diz que abriu mão da disputa ao Senado para atender pedido de Lula e afirma que foco será articulação com o Congresso e reeleição do petista

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que sua ida para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um “preço”, ou seja, sua desistência de candidatar-se ao Senado pelo Ceará.

— Isso teve um preço, tem um significado que eu não sou mais candidato. A nomeação deve estar saindo hoje e assume meu suplente. Eu não serei mais candidato a senador, como era o meu propósito lá no Ceará — afirmou.

Segundo ele, o convite foi feito diretamente por Lula, que pediu sua ajuda na pasta que faz a interlocução entre o Planalto e o Congresso. A “missão”, de acordo com o deputado, terá dois focos principais: melhorar a articulação com o Congresso Nacional e atuar na campanha de reeleição do petista.

Guimarães disse que aceitou o convite após conversar com aliados, incluindo seu grupo político e lideranças do estado. Ele ressaltou que a decisão foi tomada com base no compromisso com o projeto político do governo.

Ao comentar o futuro político, evitou fazer projeções sobre cenários após as eleições e possíveis desdobramentos pessoais. Questionado sobre o que faria caso a reeleição do presidente não se concretize, Guimarães minimizou.

— Se ele (Lula) não for reeleito, é vida que segue. O meu propósito é ajudar daqui até dezembro e principalmente ajudar na reeleição dele — concluiu.

A escolha de Guimarães para a SRI foi anunciada no último sábado. A pasta estava sob comando interino de Marcelo Costa, antigo secretário-executivo, desde a semana passada, quando a ex-ministra Gleisi Hoffmann saiu do cargo para concorrer ao Senado pelo Paraná.

Sua posse no cargo está marcada para esta terça-feira, ao meio dia, e segundo Guimarães, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já confirmaram presença.

Ao GLOBO, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), fez elogios a escolha do líder do governo na Casa dizendo que Lula foi “feliz” em sua escolha”.

– O Zé é experiente, ele vai poder ajudar o governo com essa experiência. Ele é um cara moderado, tem a memória dessas tratativas todas porque foi líder do governo o mandato todo praticamente. Conhece a Casa, tem boa relação com os líderes, vejo como muito positiva a indicação – disse Hugo Motta.

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