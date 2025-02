A- A+

Guimarães: votação de Hugo Motta pode ser recorde e defendo reunião imediata com Lula

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse há pouco que a votação de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara poderá ser recorde. Segundo o deputado, o que pode impedir essa marca é o eventual apoio de deputados do PL à candidatura de Marcel Van Hattem (Novo-RS). Ele não tem chance de ser eleito, mas pode atrair os votos de alguns bolsonaristas.



O Senado também escolhe um novo presidente neste sábado, 1º. Davi Alcolumbre (União-AP) deve ser eleito. Guimarães defendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha reuniões com Alcolumbre e Motta imediatamente, talvez na segunda-feira, 3.





Guimarães afirmou ter a melhor impressão sobre a provável gestão de Hugo Motta. Também disse defender que o Orçamento seja votado antes do Carnaval. E afirmou ser necessário "zerar o jogo" na discussão sobre emendas parlamentares para não manter uma "tensão permanente".

