GOVERNO FEDERAL

Gustavo Feliciano deve assumir Ministério do Turismo na terça-feira (23)

Ex-secretário de Turismo da Paraíba, Gustavo Feliciano foi escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga

Gustavo Feliciano foi indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, para o MInistério do TurismoGustavo Feliciano foi indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, para o MInistério do Turismo - Foto: Reprodução/Instagram/@gustavofeliciano

O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, deve assumir o comando do Ministério do Turismo na próxima terça-feira, 23.

Ainda não se sabe se será feita uma cerimônia aberta no Palácio do Planalto ou um ato de nomeação mais discreto no gabinete da Presidência.

Gustavo Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB).

Ele foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele foi escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga.

Motta e Damião Feliciano estiveram presentes na reunião com Lula nesta quinta-feira, 18. Também estava no Planalto o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA).

