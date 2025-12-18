Gustavo Feliciano deve assumir Ministério do Turismo na terça-feira (23)
Ex-secretário de Turismo da Paraíba, Gustavo Feliciano foi escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga
O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, deve assumir o comando do Ministério do Turismo na próxima terça-feira, 23.
Ainda não se sabe se será feita uma cerimônia aberta no Palácio do Planalto ou um ato de nomeação mais discreto no gabinete da Presidência.
Gustavo Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB).
Ele foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele foi escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga.
Motta e Damião Feliciano estiveram presentes na reunião com Lula nesta quinta-feira, 18. Também estava no Planalto o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA).