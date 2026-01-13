A- A+

BRASIL Gustavo Feliciano inicia troca de cargos no Turismo e coloca ex-assessora do pai como número 2 Aliado de Hugo Motta começa a efetivar nomes de confiança

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, iniciou a troca de cargos na pasta que assumiu em 23 de dezembro, após a saída de Celso Sabino. Feliciano nomeou Fernanda Câmara Norat para o cargo de secretária-Executiva e exonerou Ana Clara Machado Lopes.

Bacharel em Turismo, Fernanda foi secretária parlamentar no gabinete do deputado federal Damião Feliciano (União-PB), pai do ministro. De acordo com registros do boletim administrativo da Câmara, Norat teve duas passagens no gabinete do parlamentar: de abril de 2018 a fevereiro de 2019; e, depois, de abril de 2022 até setembro de 2023. Agora, ela será a número 2 da pasta.

No site do União Brasil, Fernanda consta como membro do diretório estadual da legenda na Paraíba. A sigla proibiu que filiados ocupem cargos no governo, o que motivou a expulsão do ex-ministro Celso Sabino.

Nota oficial do Ministério do Turismo destaca que Fernanda trabalhou no Governo do Estado da Paraíba onde atuou na Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico. Também foi secretária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Turístico (Condetur) e secretária-executiva de Estado da Cultura da Paraíba. Gustavo Feliciano é próximo do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) de quem foi secretário de Turismo da primeira gestão.





O novo ministro também demitiu o secretário-executivo adjunto, Sandro de Vargas Serpa, além do diretor Departamento de Marketing, Eventos e Expansão Digital da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, Fábio Augusto Oliveira Pinheiro. O Diário Oficial ainda não publicou o nome dos substitutos, que estão em análise da Casa Civil. Novas trocas seguem sendo avaliadas por Feliciano.

Pai do novo ministro, o deputado federal Damião Feliciano integra a ala mais ligada ao governo dentro da sigla e atua como um dos vice-líderes do Planalto na Câmara. A chegada de Gustavo Feliciano ao Turismo é uma tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de atrair parte do Centrão para a campanha à reeleição no ano que vem e melhorar a relação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que deu aval à escolha.

Feliciano e Motta são aliados. Na cerimônia de posse, em 23 de dezembro, o ministro fez menções diretas ao apoio de Motta, ao estado da Paraíba, e disse que o "Ministério do Turismo é a sua casa":

— Um destaque especial que eu gostaria de fazer para o maior líder do meu estado, que neste momento não é só da Paraíba, mas do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Presidente Hugo, um paraibano assumir o Ministério da República é um reflexo incontestável da sua discreta, mas inegável, forte liderança. O Ministério do Turismo é a sua casa, porque a Paraíba é grata pelo seu apoio — afirmou o novo ministro.

