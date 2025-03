A- A+

BRASIL Gusttavo Lima estará no evento de lançamento de Caiado, mas só definirá seu destino político em 2026 Em nota à imprensa, cantor sertanejo disse não ter 'definições' sobre as eleições; ele reiterou seu apoio ao governador de Goiás, a quem se refere como 'amigo pessoal'

Após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), ter manifestado sua vontade em compor uma chapa presidencial com Gusttavo Lima, o cantor sertanejo disse que só definirá sua vida política no próximo ano. Em nota à imprensa, o artista confirmou que estará presente no evento de lançamento da pré-candidatura do governador, marcado para 4 de abril, mas disse não ter 'definições' sobre as eleições.

"Em relação a especulação sobre possível filiação partidária do cantor, enfatizamos que Gusttavo Lima participará do evento em questão estritamente em apoio a Ronaldo Caiado (de quem é amigo pessoal), não existindo definições sobre esse assunto", diz trecho do posicionamento.





Além de se referir a Caiado como "amigo pessoal", o cantor reitera seu apoio ao governador. No entanto, afirma que "qualquer decisão será tomada em 2026".

Em entrevista ao GLOBO, na última quarta-feira, Caiado afirmou que ambos devem ser anunciados como pré-candidatos da mesma chapa, sem definir quem será o cabeça e o vice.

— Vamos sair juntos para disputar a Presidência. Em 2026, vamos decidir. Dia 4 de abril vou receber o título de cidadão baiano e vou lançar minha pré-candidatura. O Gusttavo Lima estará lá e vamos juntos caminhar os estados. As decisões serão tomadas no decorrer da campanha. Mas uma decisão está tomada: nós andaremos juntos — disse.

Na quinta-feira, contudo, recuou. Em entrevista ao podcast Giro 360, disse que os dois são pré-candidatos à Presidência, que ainda é cedo para definições e afirmou que podem compartilhar agendas.

— Não tem lançamento da chapa. Pelo contrário: eu vou sair pré-candidato, ele também se colocou como pré-candidato. Dentro daquilo que puder ser compartilhado, estaremos compartilhando viagens conjuntas nas nossas reuniões Brasil afora — afirmou o governador de Goiás.

Veja também