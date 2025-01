A- A+

BRASIL Gusttavo Lima se reúne com Caiado e presidente do União Brasil para discutir entrada no partido Na última sexta, cantor já havia conversado com governador de Goiás sobre o tema

O cantor Gusttavo Lima se reúne nesta segunda-feira, na sua mansão em Goiânia, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, para discutir a sua filiação à legenda.

Na última sexta-feira, o cantor sertanejo foi convidado para ingressar no partido por Caiado, de quem é amigo. Ele pediu um tempo para pensar e não deu uma resposta. O convite oficial de Caiado ocorreu com a anuência do presidente do União.

Pessoas a par das negociações afirmam que Lima e o governador chegaram a um acordo prévio: a ideia é ir testando ambos os nomes em pesquisas.





A primeira pesquisa a testar o nome do cantor foi divulgada na sexta-feira e o mostra na lanterna, atrás de nomes como do senador Sergio Moro (União) e do coach Pablo Marçal (PRTB). O levantamento da AtlasIntel em parceria com a Bloomberg mostrou Lima com 1,3% da intenção de votos, na frente apenas da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

Apesar disso, Rueda tem dito a interlocutores que vê com bons olhos a composição com o cantor, que tem mais de 45 milhões de seguidores no Instagram. O presidente do partido avalia que uma pessoa que consegue aglutinar tanta gente tem uma conexão boa com a população que pode ser usada pelo partido. No dia 31 de dezembro, dois dias antes de anunciar a candidatura, Lima chegou a ligar para Rueda dizendo que iria fazer o anúncio, depois de também conversar com Caiado.

Na campanha de 2022, o cantor apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro na corrida eleitoral. No ano passado, como informou o colunista Lauro Jardim, Bolsonaro o convidou para se filiar ao PL para disputar uma vaga ao Senado por Goiás. Uma pessoa próxima ao cantor contou que ele vinha avaliando a proposta, mas já havia ouvido de Caiado ainda durante a campanha municipal de 2024 que poderia se filiar ao União Brasil para disputar uma vaga no Senado pelo estado.

Um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro evita falar em traição nas conversas com o União Brasil, e diz que o cantor “é mais um brasileiro indignado com o atual desgoverno e perseguido por suas opiniões políticas”.

— Independente se vai concorrer ou não a cargo eletivo, vejo ele jogando ao nosso lado em 2026 — disse Flávio ao Globo.

O senador ainda elogiou o cantor, chamando-o de “pessoa do bem” e “vencedor”:

— Pelos princípios que ele sempre defendeu é uma pessoa de direita e sempre terá em nós da família Bolsonaro coração e braços abertos para caminhar com a gente.

O anúncio feito por Lima em uma entrevista ao site Metrópoles gerou especulação que não seja nada mais que uma jogada com o governador, que fala abertamente em concorrer à Presidência em 2026. Os dois são grandes amigos — Caiado foi um dos convidados do popstar para passar o seu aniversário em um iate na Grécia em setembro do ano passado.

A comemoração rendeu dor de cabeça a ambos, quando o cantor foi acusado de dar fuga a dois investigados pela Polícia Civil em uma operação sobre jogos de azar. Caiado, por sua vez, apareceu em uma foto no iate atrás dos investigados.

Atualmente, o cantor segue na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro em empresas de apostas on-line. A comissão aprovou a convocação de Lima ainda em novembro.

