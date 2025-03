A- A+

Eleições 2026 Gusttavo Lima visitou Luciano Hang em dia de anúncio de 'parceria' com Caiado para 2026 Governador de Goiás deu a entender que pode compor chapa com o sertanejo, mas disse que decisão fica para o próximo ano

Gusttavo Lima estava em Santa Catarina nesta quarta-feira, 5, quando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse que lançará a pré-candidatura à Presidência da República ao seu lado, no dia 4 de abril.

O sertanejo visitou o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, que apoiou publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.



Caiado disse ao Estadão na quarta-feira que uma chapa formada por ele e por Gusttavo Lima é uma possibilidade.

"Vamos decidir em 2026. Agora, estamos acordados que vamos andar juntos, visitando os Estados e que tomaremos em 2026 uma decisão conjunta".

No momento, Caiado está inelegível, condenado pela Justiça Eleitoral de Goiás por abuso de poder político.



Gusttavo Lima e Hang registraram o encontro em postagens no Instagram. Nos stories, o cantor aparece com funcionários da rede de lojas, que, uniformizados, entoam canções sobre o trabalho na Havan. Ele também mostrou parte do estoque no centro de distribuição da rede, andou de patinete pelas instalações e cantou alguns de seus sucessos.



Luciano Hang publicou em seu perfil um vídeo em que recepciona o "Embaixador", como o músico também é conhecido.

"O 'véio da Havan' está recebendo o Embaixador querido por toda a população brasileira. Ele veio conhecer um pouco da nossa empresa e para a gente conversar, vai ser um prazer", diz Hang na publicação.



Na legenda do vídeo, ele descreve Gusttavo Lima como "um gigante da música brasileira, que assim como nós, acredita no trabalho, na liberdade e no crescimento do nosso país".



Recentemente, o cantor passou a indicar que gostaria de ser candidato à Presidência da República, e tem até figurado em algumas pesquisas de intenção de votos. Ele não tem um histórico na política e não está filiado a nenhum partido.



Além de Caiado, o coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) também já cogitou concorrer na eleição presidencial de 2026 em chapa com o cantor, mas ressaltou que gostaria de ser o candidato principal em uma possível união entre eles.



Em fevereiro, após ser noticiado que ele tinha uma dívida de R$ 10,53 com a Justiça Eleitoral por não ter comparecido às eleições nos últimos anos, Gusttavo Lima realizou o pagamento do débito.



Apresentar a quitação eleitoral, certidão que comprova o regular exercício das obrigações eleitorais - e que inclui a ausência de multas -, é um dos requisitos necessários para que um registro de candidatura seja aceito.

