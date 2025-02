Há 40 dias internado, prefeito de BH "retira 100% da ventilação mecânica" e respira sem ajuda

A- A+

Há 40 dias internado, o prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) não respira mais com a ajuda de aparelhos. Segundo boletim médico do Hospital Mater Dei, ele "tolerou desmame da ventilação mecânica e assistência suplementar do oxigênio sem nenhuma intercorrência". O chefe do Executivo municipal "segue em reabilitação fisioterápica motora e respiratória".

Esta é a quarta internação de Fuad desde que foi reeleito na capital mineira. Em julho, durante a pré-campanha, anunciou publicamente que estava passando por um tratamento de câncer no sangue, um linfoma abdominal.

Ele enfrentou todo o período eleitoral entre quimioterapias e foi liberado justamente às vésperas do pleito.

Na ocasião, ele comemorou a remissão total da doença. Nos posicionamentos recentes de sua equipe médica, as dores nas pernas são tratados como um sintoma de um tratamento bem sucedido.

Em novembro, o prefeito foi internado pela primeira vez após a eleição, após ser diagnosticado com um quadro de neuropatia periférica, em decorrência do tratamento contra o câncer. Ele recebeu alta após cinco dias.

Já em dezembro, o prefeito teve de ser internado em duas ocasiões, para tratar quadros de pneumonia e de sangramento intestinal.

Veja também