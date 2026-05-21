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ELEIÇÕES 2026 Há uma 'fúria privatizante' por parte do governador, diz Haddad sobre Tarcísio Haddad afirmou que há desconforto no Estado com a condução da operação, motivada, segundo ele, por uma "fúria privatizante" do atual governador

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) criticou nesta quinta-feira, 21, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pela privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp).

Em entrevista à rádio Nova Difusora, Haddad afirmou que há desconforto no Estado com a condução da operação, motivada, segundo ele, por uma "fúria privatizante" do atual governador.

Segundo o petista, quase metade dos municípios paulistas é atendida pela companhia, e a população tem sentido o peso da conta de água no bolso. Ele disse ainda que ouve queixas sobre o tema por onde passa.

"Tem havido, por parte do governo do Estado, uma pressão sobre os prefeitos de cidades não atendidas pela Sabesp para privatizarem os serviços", afirmou Haddad. "Então, há uma fúria privatizante por parte do governador. O governador quer vender tudo."

Nesse sentido, o ex-ministro salientou a dificuldade do campo progressista com o interior paulista. Ele afirmou que o governo do Estado constrange pessoas, incluindo jornalistas e prefeitos, e criticou o que classificou como abandono do interior paulista pela atual administração.

Segundo ele, faltam entregas na região e, em comparação com gestões anteriores, inclusive do PSDB, houve piora na qualidade da prestação de serviços públicos, além da disseminação de pedágios e de um modelo burocrático que, segundo relatou, tem gerado confusão e impacto para trabalhadores que dependem das vias para se deslocar ao trabalho.

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