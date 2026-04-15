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Brasil Habitação: governos têm 'mania' de não continuar obras planejadas por outros, diz Lula Presidente defendeu a importância do setor da construção civil na geração de empregos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta quarta-feira, 15, o que chamou de uma "mania" de governos não continuarem obras planejadas por administrações anteriores. Em uma cerimônia sobre o setor habitacional, no Palácio do Planalto, o petista defendeu que o déficit de residências no Brasil teria caído se políticas tivessem sido mantidas.

O petista lembrou que, durante a sua gestão nos anos 2000, o governo federal já atuava para diminuir o déficit habitacional e conseguiu contratar mais de 1 milhão de financiamentos em 2010. "De lá para cá, se a gente não tivesse parado, a gente possivelmente tivesse um déficit ainda menor do que a gente tem hoje. O problema no Brasil é exatamente esse", disse Lula.

O presidente defendeu a importância do setor da construção civil na geração de empregos, além de ter reiterado a importância de um programa contínuo para resolver problemas de infraestrutura. Lula disse, ainda, que é importante que o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) contemple também famílias de classe média, citando profissões como metalúrgico e bancários.

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