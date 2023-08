A- A+

Invasão do Sistema Judiciário Hacker Delgatti apresenta à PF conversas que mostram repasse de R$ 40 mil de assessores de Zambelli Advogado afirma que investigado indicou pessoas que conversavam com ele no período

A defesa do hacker Walter Delgatti informou que ele apresentou, em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (16), conversas que comprovariam o pagamento de cerca de R$ 40 mil para a invasão de sistemas do Poder Judiciário.

Segundo as investigações, os pagamentos teriam sido realizados por pessoas do entorno da deputada Carla Zambelli.

Delgatti veio a Brasília para prestar depoimentos aos investigadores que apuram a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, ele vai prestar depoimento à CPMI do 8 de Janeiro nesta quinta-feira (17).

De acordo com a defesa de Delgatti, o depoimento apenas complementou a oitiva de Delgatti no mês passado. Além disso, o hacker apresentou novas provas que comprovariam pagamentos por transferência bancária e em espécie.

— Ele apresentou uma conversa com uma das pessoas envolvidas e indicou outras pessoas que falavam com ele naquele período — disse o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira.

Moreira apresentou ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus pedindo que Delgatti fique em silêncio no depoimento desta quinta à CPMI. Entretanto, segundo o advogado, o pedido foi feito apenas para ter uma garantia caso o hacker queira ficar em silêncio.

No depoimento, os investigadores não questionaram Delgatti sobre encontros com outras autoridades, como uma reunião no Ministério da Defesa ou um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Eram esclarecimentos que os investigadores queriam saber baseado no depoimento dado em São Paulo no mês passado. Ele confirmou a versão dada e, além de confirmar, produziu mais provas no sentido de que ele está falando a verdade — afirmou o advogado após o depoimento.

O advogado desconversou, entretanto, sobre a possibilidade do seu cliente acertar um acordo de colaboração premiada com os órgãos investigativos. Segundo ele, não há nenhuma negociação em curso no momento.

Veja também

Reforma tributária TI quer ser incluída na alíquota diferenciada na reforma tributária