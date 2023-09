A- A+

POLÍTICA Hacker Delgatti presta depoimento à CPI do DF algemado e por videoconferência De acordo com o presidente, Chico Vigilante, comissão não tinha verba para pagar passagem e estadia do depoente

O hacker Walter Delgatti Neto presta depoimento algemado à CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os esclarecimentos são prestados por videoconferência pela falta de condição financeira do colegiado de arcar com os custos de passagem e estadia do depoente.

No início da sessão, o presidente do colegiado, o deputado estadual Chico Vigilante (PT) afirmou que uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes permitiu que a oitiva ocorresse de maneira virtual. Diretamente do presídio em Araraquara, no interior de São Paulo, Delgatti mostrou as algemas aos deputados.

No início do depoimento, Delgatti foi questionado por Vigilante sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Anteriormente, ele havia afirmado que a deputada Carla Zambelli teria lhe pagado para expedir um mandado de prisão contra Moraes.

— O ex-presidente da República sabia desse plano de desmoralizar a Justiça brasileira por meio da inclusão desse documento falso no sistema do Conselho Nacional de Justiça? — perguntou o presidente da CPI.

O hacker respondeu que teria sido Bolsonaro o responsável pelo ordenamento:

— Tanto sabia quanto solicitou que fosse feito.

