DEPOIMENTO À CPMI Hacker diz que Moro é "criminoso contumaz", e senador rebate: "Bandido aqui é o senhor" Durante depoimento, Walter Delgatti Netto travou embate com parlamentar

Ao ser questionado pelo senador Sergio Moro (União Brasil), durante depoimento na CPMI do 8 de janeiro, acerca de sua Folha de Antecedentes Criminais, o Walter Delgatti Netto travou um embate com o parlamentar. No início da tarde desta quinta-feira, o hacker chegou a afirmar que o senador era “um criminoso contumaz” e perseguia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme teriam mostrado os grampos em seu celular feitos por ele.

— Eu li as conversas de vossa excelência e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, que cometeu diversas irregularidades e crimes — falou Delgatti, que depois de ser advertido pelo, presidente da sessão, Cid Gomes, retirou o que disse.

Moro então rebateu Delgatti:

— Bandido aqui, senhor Walter, que está preso, é o senhor. O senhor foi condenado, o senhor é inocente como o presidente Lula então.

Responsável por invadir os celulares de autoridades, entre elas o magistrado, o hacker deu origem a chamada “Vaza Jato”, que divulgou condutas consideradas controversas, politizadas e legalmente duvidosas na operação.

— Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive, equiparada à perseguição que vossa excelência fez com o presidente Lula e integrantes do PT — disse.

Na sequência, Sergio Moro afirmou que Walter Delgatti Netto invadidiu os aplicativos de mensagens de mais de 170 pessoas. O hacker confirmou e disse, inclusive, que teria tido acesso a um número maior de dispositivos:

— Inclusive, cheguei às conversas do senhor com o então procurador Dallagnol e essas conversas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes.

