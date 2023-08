A- A+

operação Hacker preso em operação da PF afirma que Zambelli intermediou encontro com Bolsonaro Segundo depoimento de Delgatti à PF, foi a parlamentar que o levou ao Palácio da Alvorada para reunião com o ex-presidente

O hacker da Vaza-Jato, Walter Delgatti Netto, preso na manhã desta quarta-feira (2) em operação da Polícia Federal que teve como alvo também a deputada federal Carla Zambelli, afirmou que a parlamentar intermediou um encontro dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A declaração consta no depoimento de Delgatti à PF divulgado pela colunista Andreia Sadi, onde ele também contou que Zambelli teria pedido para ele invadir as contas de e-mail e o telefone de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o hacker, Zambelli o levou ao Palácio da Alvorada para o encontro. À época, questionada sobre o teor dessa reunião no Alvorada, a deputada confirmou que ali foram tratadas “informações valiosas” às quais ela se recusou a revelar: — Isso eu não posso falar — disse ela.

A deputada também teria promovido uma reunião de Delgatti com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na sede do partido. À época, Zambelli chegou a afirmar a interlocutores que sua intenção era discutir a possibilidade de Delgatti integrar uma equipe de consultores contratados para fiscalizar as urnas eletrônicas.

A parlamentar chegou a assumir que pagou a hospedagem de Delgatti e do advogado Ariovaldo Moreira, no hotel Phenícia, em Brasília, cujas diárias custam em torno de R$ 200. Moreira defendeu Delgatti na ação da Spoofing.

Invasão Alexandre de Moraes

O pedido para invadir as redes de Moraes, ainda segundo o depoimento, aconteceu em um encontro só com a deputada, em São Paulo, em setembro de 2022. Delgatti contou ainda que conseguiu acessar o e-mail do ministro do STF, mas não encontrou nada de comprometedor e que não obteve êxito ao tentar acessar o celular do magistrado.

