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BRASIL Haddad acerta com Lula que não ocupará ministério, e Camilo ganha força para assumir a Casa Civil Com isso, ex-ministro da Fazenda se distancia, pelo menos momentaneamente, da disputa sucessória para 2030

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad definiu nesta terça-feira, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não participará do primeiro escalão do governo no quarto mandato do petista. Os dois se encontraram pela manhã, no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial.

Haddad era cotado para assumir a Casa Civil, pasta responsável por coordenar as ações dos demais ministérios, entre outras possibilidades, como o Ministério da Segurança Pública, a ser criado por Lula. Seu nome também chegou a ser cogitado no governo para comandar uma secretaria especial com status de ministério que tratasse de investimentos estratégicos, ideia que foi vista pelo seu entorno como tentativa de diminuir o ex-ministro.

Com a decisão de ficar fora do primeiro escalão, a avaliação de aliados é que Haddad se afasta, ao menos momentaneamente, da disputa para ser o sucessor de Lula em 2030. Procurado, o ex-ministro não respondeu.

Após o acerto entre Lula e Haddad, o favoritismo do senador Camilo Santana (PT-CE) para assumir a Casa Civil aumenta. A escolha para o cargo tem sido acompanhada com expectativa dentro do PT, pois a avaliação é que o nome que assumir a cadeira larga na frente na disputa por 2030, uma vez que o atual presidente não poderá disputar um novo mandato.

Haddad deixou o governo em março, após pressão do PT para ser o candidato do partido ao governo de São Paulo, como forma de dar um palanque forte a Lula no maior colégio eleitoral do país. O ex-ministro, entretanto, resistia diante de uma eleição difícil, em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito no primeiro turno, era franco favorito.





Após o fim da eleição, Haddad ficou distante das primeiras conversas sobre a montagem da nova equipe. Como mostrou a colunista Vera Magalhães, do GLOBO, interlocutores relataram mágoas recíprocas entre ele o presidente. Aliados do ex-presidente também se incomodaram com um movimento que detectaram em setores do PT de queimá-lo, a despeito dos serviços prestados por ele na Fazenda e na campanha, para a qual foi designado pelo próprio Lula.

Haddad se destacou no primeiro mandato de Lula, quando comandou o Ministério da Educação e esteve à frente da implementação de programas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), que fornece bolsas de estudos a estudantes de baixa renda e se tornou uma das vitrines eleitorais do PT. Ele também passou, dentro do governo Lula, pela pasta do Planejamento, onde trabalhou com Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda.

Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo, mas terminou o mandato mal avaliado e não conseguiu se reeleger no cargo. Depois disso, perdeu as eleições de 2018, quando substituiu Lula nas urnas na disputa presidencial, em de 2022, ao concorrer ao Palácio dos Bandeirantes pela primeira vez.

Escalado por Lula para comandar a economia ainda no período de transição, após a derrota na disputa pelo governo de São Paulo em 2022, Haddad tentou construir um caminho que evidenciasse sua posição simultaneamente crítica a teses mais radicais da esquerda, sobre a atuação estatal, e da direita, sobre o liberalismo vocalizado pelos porta-vozes do mercado financeiro.

No período em que esteve à frente da equipe econômica, protagonizou embates com o então ministro da Casa Civil, Rui Costa, que em diversos momentos quis empurrar o governo para uma atuaçao mais “desenvolvimentista”. O quadro chegou ao ponto de virtual ruptura e os dois passaram a conversar o mínimo necessário.

Novo ministro da Fazenda

Segundo integrantes do governo, Lula ainda não definiu o comando da Fazenda, atualmente liderada pelo ministro Dario Durigan, aliado de Haddad, e um dos cotados para chefiar a economia no quarto mandato do presidente.

Para a Fazenda, também são cotados os nomes do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, embora também não estejam descartadas possibilidades do setor privado, como o banqueiro Luiz Carlos Trabuco.

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