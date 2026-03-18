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Fazenda Haddad: Amanhã sou ministro ainda, tenho agenda com presidente em SP Pela manhã, eles vão participar da abertura da 17ª Caravana Federativa, com entrega de veículos e equipamentos nas áreas de Saúde e Segurança Pública

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encerrou nesta quarta-feira (18) seu último dia de expediente na sede da pasta em Brasília. Ao deixar o ministério, por volta das 19h, ele disse que ainda terá agenda como ministro nesta quinta-feira (19). "Amanhã sou ministro ainda. Amanhã vou acompanhar atividade do presidente em São Paulo."

Haddad vai acompanhar agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo na quinta. Pela manhã, eles vão participar da abertura da 17ª Caravana Federativa, com entrega de veículos e equipamentos nas áreas de Saúde e Segurança Pública, além de mais unidades habitacionais no Estado. À tarde, estarão na cerimônia de entrega do título de Doutor Honoris Causa (in memoriam) ao ex-presidente do Uruguai, José Alberto 'Pepe' Mujica Cordano, pela Universidade Federal do ABC (UFABC).

À noite, Lula e Haddad fazem um comunicado à imprensa, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP). Segundo fontes procuradas pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a declaração será o anúncio da candidatura de Haddad ao governo do Estado de São Paulo.

Além de Lula e Haddad, vão participar do pronunciamento o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e o presidente do diretório estadual do PT, deputado federal Kiko Celeguim. Haddad foi convencido por Lula a disputar o Palácio dos Bandeirantes, após o ministro transmitir a vontade de comandar a campanha do petista à reeleição.

Com isso, deverá ser reeditada a disputa de 2022, em que Haddad enfrentou o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na ocasião, o ministro foi derrotado no segundo turno. Lula e o PT querem um palanque forte em São Paulo por entender que é preciso conquistar votos no maior colégio eleitoral do País para conseguir vencer o principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Sucessão

Haddad desconversou sobre seu sucessor na Fazenda. "Vocês vão ter um grande ministro aqui, se Deus quiser", disse o ministro, agradecendo o trabalho da imprensa nos últimos três anos. Indagado se o nome de Dario Durigan, atual secretário-executivo e número dois do ministério, está confirmado para chefiar a pasta, Haddad respondeu: "O presidente é quem anuncia essas coisas, mas está bem encaminhado".

Haddad também disse que não iria comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que reduziu nesta quarta a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 15% para 14,75%, ao ano.



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