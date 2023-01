Haddad anuncia novo presidente do Carf, o 'tribunal' da Receita

A- A+

O Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad, anunciou, nesta quinta-feira (5), que o auditor fiscal da Receita Federal Carlos Higino Ribeiro de Alencar vai comandar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O órgão é o tribunal administrativo da Receita, responsável por decidir litígios entre contribuintes e o Fisco.

O novo presidente do Carf foi ministro interino e secretário-executivo da Controladoria-Geral da União (CGU), secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal e secretário-executivo da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP).

Na Receita, ocupou cargos de chefia e atuou ainda como presidente do Conselho Fiscal do Serpro e da Corretora do Banco Regional de Brasília (BRB). Higino é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (1994) e em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2003), com doutorado na área concluído no ano passado.

Veja também

Justiça Eleitoral Eleitor que faltou ao 2º turno tem até segunda-feira para justificar