A- A+

Fazenda Haddad defende pensar forma de agregar valor às terras raras "Nós tínhamos que pensar uma forma de agregar valor a esse minério", completou durante participação na Comissão Mista que analisa a Medida Provisória (MP) alternativa ao IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os três Poderes precisam pensar "estrategicamente" em como vão tratar dos minerais críticos de terras raras brasileiras. "O padrão brasileiro é exportar commodity. E nós devemos pensar nesse caso específico porque é um caso muito especial, não é como minério de ferro. Tem muitos lugares. Aqui não. Aqui você tem concentração no Brasil. Em poucos países, na China tem muito, no Brasil tem muito. E por isso que a turma fica de olho no território nacional", comentou Haddad.



"Nós tínhamos que pensar uma forma de agregar valor a esse minério", completou durante participação na Comissão Mista que analisa a Medida Provisória (MP) alternativa ao IOF.

Ele lembrou que o governo brasileiro chegou a discutir com o governo dos Estados Unidos, na gestão do ex-presidente Joe Biden, a possibilidade de joint ventures no Brasil para produção de baterias no País e para a transferência de tecnologia.

"Nós chegamos a começar esse entendimento. E eu espero que nós possamos fazer com a Europa, com a China, com os Estados Unidos, que são nossos parceiros, fazer acordos de cooperação tecnológica para agregar valor no Brasil", afirmou. Ele defendeu que o Brasil não seja "um simples exportador de mais uma commodity", e acrescentou que esse debate não pode ser adiado.

Projeto de renúncia fiscal

O ministro também respondeu a uma questão sobre o projeto de renúncia fiscal que está em análise pela Câmara dos Deputados. A matéria define critérios para a concessão de benefícios fiscais.

Ele disse que o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) tem procurado a equipe econômica para debater e, eventualmente, compatibilizar esse texto com o do governo. "Está havendo ali um entendimento para ver se nós chegamos a um acordo."

Veja também