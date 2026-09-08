Haddad defende quebra de sigilo das investigações do Master
O petista disse que a eleição já está sendo "muito" influenciada pelo caso
O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, voltou a defender nesta terça-feira (8) que não deve haver nenhum sigilo nas investigações da Polícia Federal sobre o escândalo do Banco Master. Segundo ele, a divulgação de fatos ou trechos da investigação "a conta-gotas" não é positiva para o País e pode influenciar a eleição presidencial.
"Não vejo outra solução que não a abertura completa dos sigilos", disse Haddad, durante entrevista ao canal do Youtube Bacci Notícias. Em seguida, o petista disse que a eleição já está sendo "muito" influenciada pelo caso.
"Está na mão de quem isso, que decide o que vaza e o que não vaza? A população vai saber do caso a conta-gotas? E se quem controla o conta-gotas é uma pessoa falível?", questionou Haddad "Vamos supor que saia uma coisa três dias antes da eleição. Não é melhor sair agora, que dá tempo de todo mundo se explicar, todo mundo se defender, ou então cair todo mundo que tiver que cair?", continuou o ex-ministro da Fazenda, pontuando que o País passa por um momento de grave momento de crise institucional. "Não põe nada em sigilo, deixa as pessoas julgarem com base em todas as informações disponíveis", reforçou.
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Questionado sobre as citações nas investigações às relações mantidas entre o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o Procurador-geral da República, Paulo Gonet, e se não seria o caso de destituição de Gonet, Haddad disse que cabe aos órgãos competentes investigar o chefe da PGR.
"O presidente Lula não pode afastar o Gonet. Ele Gonet tem mandato. Existe um órgão do Ministério Público que analisa as provas", disse Haddad, em referência ao papel do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).