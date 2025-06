A- A+

ELEIÇÕES Haddad diz não querer crer que eleição de 2026 foi antecipada por derrubada do aumento do IOF O ministro da fazenda afirmou ainda que no PT "há vozes dissonantes, e é normal que seja assim".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não quer crer que a eleição de 2026 foi antecipada, quando questionado sobre a possibilidade de que o Congresso tenha aprovado o decreto legislativo que derrubou as regras estabelecidas pelo governo em relação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiros (IOF) para este fim.

"Eu não quero crer. Uma economia que está com a menor taxa de desemprego da história e está com inflação em queda, dólar em queda e mostrando resiliência, gerando emprego - a quem interessa estragar esse cenário? Só por razões eleitorais?", comentou, em entrevista à GloboNews, enfatizando que isso seria estragar a relação que foi construída com o Congresso.

Ele afirmou que as medidas que o Ministério da Fazenda manda quase nunca voltam do Congresso como foram encaminhadas, mas que isso é parte da democracia. "Mas o Congresso fez a agenda andar a ponto de nós cumprirmos meta de superávit, de resultado primário, lei de diretrizes orçamentárias, reforma tributária", acrescentando, enfatizando que "evidentemente, sem o Congresso nada disso seria possível".

O titular da Fazenda acrescentou que não foi informado por participantes da reunião com Congresso sobre a razão da mudança de comportamento. "Eu disse, disse e repito: não fui informado. Nada."

Haddad, afirmou ainda que dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) "há vozes dissonantes, e é normal que seja assim".

Reafirmou que é ministro do presidente Lula e cumpre com as diretrizes estabelecidas por ele. "Com responsabilidade, eu sempre insisto em dizer, estamos fixando metas restritivas. Nós estamos nos autoimpondo metas restritivas e estamos alcançando", disse.

O titular da Fazenda também reafirmou que o descontrole de gastos foi contratado pelo governo anterior, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

