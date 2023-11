A- A+

Fazenda Haddad diz que bloqueio de recursos em 2024 não passará de R$ 23 bilhões Ministro confirma interpretação que pode estabelecer limite menor de contigenciamento para o governo manter o déficit zero no próximo ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou, na tarde desta sexta-feira (17), que o contingenciamento do governo federal no ano que vem terá que combinar duas regras do arcabouço fiscal, conforme antecipou O Globo. Com isso, o bloqueio máximo ficará em torno de R$ 23 bilhões.

- São duas regras que têm que se combinar. A regra do 25% (da despesa discricionária) não pode afastar o poder público desse canal de 0,6% e 2,5% (de crescimento total do gasto). O contingenciamento pode chegar a R$ 22 bi ou R$ 23 bilhões, e a expansão do gasto pode chegar a R$ 15 bilhões - afirmou o ministro da Fazenda.

