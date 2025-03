A- A+

Política Haddad diz que discussão sobre candidato em 2026 está vencida 'É uma coesão em torno do nome do presidente Lula', afirmou o ministro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que a discussão sobre quem seria o candidato do governo à presidente em 2026 está superada.

Para ele, isso chegou a ser um tema no começo do atual mandato do presidente Lula, mas isso passou.

— Acho que essa etapa já está vencida, de quem vai ser candidato no ano que vem. Hoje é uma coesão em torno do nome do presidente Lula — afirmou à Globo News.

O chefe da equipe econômica também foi questionado sobre as divergências que acumula com ministros do governo, como Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Relaões Institucionais). Gleisi quando era presidente do PT criticou diversas vezes a política econômica do governo.

— Não acho que exista esse clima (de "haters"), embora as relação sejam um pouco diferentes. Conheço a Gleisi há mais tempo, o Rui há menos tempo. Casa Civil e Fazenda independentemente dos personagens tem problemas, é uma relação um pouco mais tensionada pela natureza do que cada um pretende entregar.

