Eleições 2026 Haddad diz que está 'atento aos riscos' na eleição deste ano, mas evita cravar candidatura em SP Ministro da Fazenda ministrou uma aula magna aos calouros da Faculdade de Economia da USP nesta segunda-feira (2)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), declarou que tem “preocupações” e está “atento aos riscos” nas eleições deste ano, mas evitou novamente cravar uma candidatura ao governo de São Paulo. A possibilidade é defendida por algumas das principais lideranças do partido como uma aposta para fortalecer a campanha do presidente Lula no maior colégio eleitoral do país.

— Até hoje temos tido muita conversa, e boa conversa, mas nós vamos tomar uma decisão um pouquinho mais para frente — afirmou o ministro, citando a necessidade de um encontro entre ele, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Haddad viajou a São Paulo nesta segunda-feira (2), para ministrar uma aula magna aos calouros da Faculdade de Economia da USP. Ele confirmou que acompanhará o presidente em agendas no estado nesta terça, 3, mas desconversou sobre as chances de já definir o seu destino nas urnas. Alega que tratará apenas de assuntos relacionados ao ministério, do qual deve se descompatibilizar até o começo de abril, em observância às regras eleitorais.

— Digo sempre o seguinte: eu estou analisando os cenários, o quadro. Evidentemente que tenho as minhas preocupações com o país onde eu moro, e nós estamos sempre atentos aos riscos e para as possibilidades — ele pondera.

A fala é mais amena do que em outras ocasiões, em que foi taxativo sobre não ter a intenção de concorrer a um cargo eletivo. Ex-prefeito de São Paulo, ele perdeu a reeleição para João Doria, em 2016, depois foi derrotado por Jair Bolsonaro, no pleito presidencial de 2018, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2022, o atual incumbente do estado. Ainda assim, petistas argumentam que seu desempenho foi decisivo para a vitória de Lula em nível nacional na contenda mais recente.

— Manifestei desde o começo do ano que não tinha intenção de participar, o presidente tem desenhado os cenários em que minha participação seria necessária e eu, evidentemente, sendo um amigo de tantos anos, não posso prescindir da opinião dele sobre isso. Eu estou analisando, ele também, e vamos chegar a um denominador comum.

O ministro se mostrou otimista com a tentativa de reeleição de Lula e minimizou pesquisas eleitorais que mostraram a consolidação de Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro, como principal opositor. Segundo ele, o governo “tem muito a mostrar” e apresenta melhores indicadores econômicos do que o governo anterior, de Jair Bolsonaro, condenado e preso por uma tentativa de golpe de Estado.

— Não conversei com ninguém sobre pesquisa, até porque eu considero muito prematuro analisar pesquisa a essa altura do campeonato. Acho que as pesquisas vão se tornar mais palpáveis a hora que os brasileiros estiverem focados no futuro do país, o que vai acontecer a partir de abril e maio — ele disse. — Temos muita chance pelo presidente ser o incumbente, ter muito a mostrar, por ser incomparável o governo dele com o governo anterior. Em nenhum aspecto o presidente Lula perde em termos de indicadores, crescimento, emprego, o que você imaginar, programas sociais. Acredito que o presidente vai fazer uma grande campanha e lograr êxito, com certeza vai para o quarto mandato.

