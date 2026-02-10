A- A+

ELEIÇÕES 2026 Haddad diz que está discutindo eleições com Lula, falando sobre São Paulo e outros locais Atual ministro da Fazenda diz estar gostando da posição em que está atualmente em relação a uma possível candidatura

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira, 10, que está gostando da posição em que está atualmente em relação a uma possível candidatura, com as pessoas o elogiando e dizendo que ele deveria ser candidato. Ele participa da CEO Conference Brasil 2026, organizada pelo BTG Pactual, em São Paulo.

"Nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais, ele pede minha opinião sobre as coisas, eu dou, e ele me ouve, e nós vamos caminhar", disse, referindo-se a conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Haddad, a transferência de votos de Jair Bolsonaro (PL), que está preso, é quase automática para quem quer que seja o escolhido como substituto. Ele não respondeu, entretanto, se consideraria um pleito mais fácil contra Flávio Bolsonaro.

"É uma transferência praticamente automática em relação a quem ele escolher...para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro", afirmou.

Perguntando sobre as aspirações políticas para uma possível sucessão de Lula em 2030, Haddad desconversou, dizendo que é melhor deixar a vida conduzir, que há muito trabalho pela frente, mas que o que foi feito nos últimos 3 anos não pode ser desprezado.

"Faz bem feito aquilo que você foi convidado para fazer. É isso que é a garantia de uma trajetória. Se você ficar sentado numa cadeira pensando em outra, a chance de você errar já é grande pensando no que você está fazendo", completou, dizendo que sempre tentou fazer o melhor possível em todos os cargos que ocupou.

Veja também