A- A+

Eleições 2026 Haddad diz que Flávio Bolsonaro é 'grave risco institucional' e não pode conceber derrota de Lula Declaração foi dada hoje em sabatina do petista por jornalistas de O GLOBO, CBN e Valor Econômico

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, candidato a governador de São Paulo, afirmou hoje que a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República é um "grave risco institucional" e que ele "não pode conceber" a possibilidade de ele assumir a presidência da República.

A declaração foi dada hoje em sabatina do petista por jornalistas de O GLOBO, CBN e Valor Econômico. Questionado sobre se lançar sua candidatura em São Paulo, onde o PT não é favorito, colocaria a estratégia nacional de Lula em risco, Haddad disse que espera o efeito oposto.

"Eu vim para cá para não colocar. Eu penso que tem um projeto nacional e o Brasil corre um grave risco institucional na minha opinião" disse, referindo-se à campanha do principal adversário de Lula na eleição.

"Eu não sei se todo mundo conhece o Flávio Bolsonaro como eu conheço o Flávio Bolsonaro, mas esse rapaz é um risco para o País. Tanto do ponto de vista econômico, social e internacional", afirmou. "Ele é um problema muito grande e eu não posso conceber a hipótese de ele assumir a presidência da República".

Haddad reconheceu a dificuldade que é o PT ganhar uma eleição estadual em São Paulo.

"Eu estou em um projeto nacional e estou também em um projeto estadual. E o projeto estadual é para levar para a população o conhecimento do que eu estudei. É um dever cívico meu como candidato de oposição esclarecer a opinião pública", disse.

"Eu estou totalmente ciente do desafio que é pra mim enfrentar esse bloco que se constituiu de todo centrão e do bolsonarismo em torno do Tarcísio. O desafio está colocado e é diferente do plano nacional, em que vários partidos do centrão não aderiram à candidatura do Flávio, que ficou sozinho e precisou escolher um vice do próprio partido".

Haddad (PT) participa na manhã desta quarta-feira (19) da primeira das sabatinas que os jornais O GLOBO e Valor Econômico e a rádio CBN fazem com os candidatos ao governo de São Paulo. O programa de 1h30 de duração aborda os principais assuntos da eleição paulista, liderada pelo petista e o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Sabatina

A entrevista desta manhã é conduzida por Vera Magalhães, colunista de O Globo, Marcello Corrêia, editor de Política do Valor, e Guilherme Muniz, apresentador do matinal CBN São Paulo.

Desde o início da campanha, em sabatinas e debates, o discurso de Haddad tem mirado a privatização da Sabesp e a concessão de linhas de trem, entre outros temas. O petista aborda a segurança pública a partir da alta nos casos de feminicídio, tenta pintar o rival como alguém que não dialoga com os prefeitos e não dá o crédito devido ao governo federal e questiona o modelo de educação digitalizado e a relação com os servidores públicos.

Na quinta-feira (20), o sabatinado por O GLOBO, CBN e Valor será o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), iniciando também às 10h30. Os convites foram baseados no desempenho dos candidatos na pesquisa Quaest divulgada em 29 de julho.

Veja também