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Eleições 2026 Haddad diz que Flávio 'não tem projeto nenhum' e afirma que disputa eleitoral está empatada Ex-ministro associou a continuidade de políticas sociais à permanência de Lula na Presidência

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad criticou neste sábado, 17, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após entrevista do candidato à presidência à TV Globo.

"Ele não tem projeto nenhum, o objetivo do Flávio é ser comentarista da Jovem Pan, ele só sabe falar mal do Lula", afirmou Haddad durante caminhada em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e da ex-ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet (PSB).

Haddad também afirmou que a disputa eleitoral está empatada com Flávio e pediu mobilização para ampliar o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Nós temos de virar um pouquinho de voto para vencer essa eleição", disse, em discurso.

O ex-ministro associou a continuidade de políticas sociais à permanência de Lula na Presidência. Segundo ele, o salário mínimo e as aposentadorias continuarão aumentando, assim como os benefícios de programas sociais e habitacionais.

Haddad também destacou a organização comunitária de Heliópolis, que classificou como exemplo para outras regiões do País. Ao encerrar o discurso, convocou os apoiadores a transformar a caminhada em um movimento de recuperação de votos.

"Nós temos de fazer dessa caminhada a caminhada da virada. Viva Heliópolis! Viva presidente Lula!", concluiu.

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