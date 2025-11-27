Haddad diz que levou a Lula necessidade de incluir combate ao crime em negociações com os EUA
Ministro defendeu a aprovação do projeto contra devedores contumazes ao conversar com a imprensa sobre nova operação contra o crime organizado da Receita Federal e autoridades de segurança
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 27, que sugeriu, junto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que o crime organizado deveria ser pauta das negociações do Brasil com os Estados Unidos. Ele voltou a defender a aprovação do projeto contra devedores contumazes ao conversar com a imprensa sobre nova operação contra o crime organizado da Receita Federal e autoridades de segurança.
"Por isso que nós sempre insistimos na necessidade imperiosa de se votar o projeto do devedor contumaz", disse o ministro. "Não tem nada a ver com posição ou oposição, é para o Brasil", completou.
Segundo Haddad, o crime organizado está usando Delaware, nos EUA, em operações de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal trabalhará na recuperação de ativos e criminalização de não residentes.
"São dezenas de empresas e fundos que são abertas fora do Brasil é uma operação de triangulação internacional gravíssima", declarou o ministro.
Ele disse que irá levar aos EUA informação de fundos de lá usados em lavagem. Seria uma simulação de investimentos estrangeiros no Brasil.
Haddad afirmou que o governo fez uma representação junto ao Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro para Justiça processar envolvidos na operação Poço de Lobato.