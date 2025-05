Haddad diz que PT derrotará "direita escrota" nas eleições de 2026

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante evento do PT, seu partido, que seu partido vai dar trabalho "para essa direita escrota" nas eleições do ano que vem. Ele discursou durante evento da campanha do ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva à presidência da legenda.

— O ano que vem nós vamos dar trabalho pra essa extrema direita escrota que está aí e vamos ver de novo o presidente Lula subir mais uma vez a rampa do Palácio do Planalto — afirmou Haddad.





O ministro faz parte da corrente majoritária do partido, a CNB, que se dividiu sobre o apoio a Edinho. Mas após uma reunião com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, anunciou a desistência de sua candidatura à presidência do PT, levando à unidade do grupo.

A eleição petista deve ter um total de quatro candidatos. Além do ex-prefeito, registraram candidatura: Rui Falcão, Valter Pomar e Romênio Pereira.

