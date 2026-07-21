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ELEIÇÕES 2026 Haddad diz que rejeição ao Flávio é maior que a do Tarcísio em SP porque ele ficou mais exposto Na avaliação do ex-ministro da Fazenda, porém, o novo tarifaço imposto ao Brasil também tem afetado a imagem de Tarcísio

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 21, que a rejeição ao pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, supera a do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) devido à maior exposição do senador em escândalos recentes. Na avaliação do ex-ministro da Fazenda, porém, o novo tarifaço imposto ao Brasil também tem afetado a imagem de Tarcísio.

De acordo com pesquisa Datafolha realizada no início deste mês, 29% dos paulistas afirmam que não votariam de jeito nenhum no atual chefe do Executivo estadual. A rejeição ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chega a 43%.

"A rejeição ao Flávio em São Paulo ainda é maior do que a rejeição ao Tarcísio, porque ele ficou mais exposto nos escândalos com o Daniel Vorcaro, a rachadinha e vídeos que ainda não surgiram, mas que parecem existir. Essas coisas do Flávio que ninguém consegue explicar", disse Haddad em entrevista ao canal MyNews, no YouTube.

A pré-candidatura de Flávio enfrenta o desgaste provocado pelas suspeitas sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como possível financiador de uma cinebiografia de seu pai, o filme "Dark Horse". Nos bastidores, há ainda expectativa sobre eventuais revelações decorrentes de uma possível delação de Vorcaro. Haddad também mencionou o caso das "rachadinhas", revelado pelo Ministério Público em 2019.

"Mas a questão do tarifaço está pegando o Tarcísio", afirmou Haddad.

A sobretaxa adicional de 25% anunciada pelo governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, está prevista para entrar em vigor em 22 de julho. A medida foi adotada após a conclusão de uma investigação comercial baseada na Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana. Tarcísio publicou no dia da posse do republicano um vídeo no qual usava um boné do movimento trumpista "Make America Great Again".

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