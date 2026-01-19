A- A+

ELEIÇÕES 2026 Haddad diz ter iniciado conversa com Lula sobre eleições, mas afirma que ainda não há consenso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que iniciou conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o cenário eleitoral de 2026, mas ressaltou que não há qualquer definição até o momento.

Em entrevista ao UOL, Haddad disse que tem reiterado publicamente que não pretende se candidatar no próximo pleito e que o diálogo com Lula ainda está em curso.

"Na verdade, eu disse em todas as ocasiões que não pretendia me candidatar em 2026", afirmou o ministro em entrevista ao UOL nesta segunda-feira.

"Eu comecei uma conversa com o presidente Lula, você sabe que tenho uma relação pessoal com o presidente Lula que transborda a relação política. Eu tenho ouvido o presidente Lula".

Haddad afirmou que o diálogo ainda não resultou em um entendimento final.

"É uma conversa de amigos e companheiros e pode se estender um pouco mais. Nós não concluímos nada nessa primeira conversa. Ele tem colocado os pontos dele e eu os meus. Nós vamos chegar a algum consenso logo mais", disse.

As declarações ocorrem em meio a especulações sobre o papel de Haddad nas eleições de 2026, diante da pressão de setores do PT e do próprio presidente para que o ministro dispute um cargo eletivo. Nos bastidores, Haddad é visto como um nome estratégico para uma eventual disputa pelo governo de São Paulo.

Questionado sobre a possibilidade de disputar uma vaga no Senado, Haddad evitou qualquer compromisso.

"Não estou me imaginando muito nesse momento", afirmou. "Eu não estou pensando nisso agora. Estou querendo um tempo para discutir um pouco o país, projeto de país, o que vai ser do Brasil nesse contexto internacional. Estava querendo esse tempo para mergulhar um pouco nessas temáticas para depois responder essa pergunta".

