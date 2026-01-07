Qua, 07 de Janeiro

Mudança no Ministério

Haddad e Lewandowski sinalizam saída do governo Lula

Saída do titular da Justiça pode ocorrer ainda nesta semana; Fazenda deve mudar em fevereiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad O ministro da Fazenda, Fernando Haddad  - Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e o ministro da Fazenda Fernando Haddad sinalizaram ao presidente Lula (PT) que irão sair do governo. A informação é do jornalista Valdo Cruz da Globo News.

Segundo informações, Lewandowski comunicou que pretende sair ainda em janeiro, preferencialmente até o fim desta semana. Já Haddad disse que poderá esperar até o mês de fevereiro.

A motivação para a saída de Lewandowski foi o cansaço em lidar com assuntos sensíveis sem o apoio do Planalto.Já Haddad pretende deixar o cargo para coordenar a campanha presidencial de Lula em 2026.

 

