Mudança no Ministério
Haddad e Lewandowski sinalizam saída do governo Lula
Saída do titular da Justiça pode ocorrer ainda nesta semana; Fazenda deve mudar em fevereiro
O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e o ministro da Fazenda Fernando Haddad sinalizaram ao presidente Lula (PT) que irão sair do governo. A informação é do jornalista Valdo Cruz da Globo News.
Segundo informações, Lewandowski comunicou que pretende sair ainda em janeiro, preferencialmente até o fim desta semana. Já Haddad disse que poderá esperar até o mês de fevereiro.
Leia também
• Sondada pelo PT, Marina descarta disputar Câmara; Senado depende de rumo de Haddad
• Lewandowski deve deixar Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta semana
• Haddad: é mais difícil fazer as coisas de Brasília sem parceria com prefeitos e governadores
A motivação para a saída de Lewandowski foi o cansaço em lidar com assuntos sensíveis sem o apoio do Planalto.Já Haddad pretende deixar o cargo para coordenar a campanha presidencial de Lula em 2026.