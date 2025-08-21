A- A+

MINISTRO DA FAZENDA Haddad elogia Alckmin nas negociações com EUA: "É importante ter alguém que não abaixa a cabeça"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou nesta quinta-feira (21) o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pela condução das negociações com os Estados Unidos em torno da redução de tarifas sobre produtos brasileiros. Segundo Haddad, é fundamental ter um representante que “não abaixa a cabeça para grito e desaforo”.

— O vice-presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo da sua vida pública, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos. É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida, que não abaixa a cabeça para grito nem para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais e entende a importância que o Brasil tem no mundo — afirmou o ministro.

As declarações foram feitas durante o painel de abertura do 9º Salão Nacional do Turismo, em São Paulo, que também contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Na ocasião, Alckmin destacou o papel estratégico do setor para o país:

— O turismo promove saúde, aproxima as pessoas, favorece o contato com a natureza nesse país fascinante que é o Brasil. O contato com a natureza aproxima o homem de Deus. É um grande empregador baseado em pequenas, médias e grandes empresas, distribui renda e educa — disse o vice-presidente.

Sabino disse que o governo federal tem como objetivo sempre fazer com que o turismo se transforme em uma das principais matrizes econômicas do Brasil e elencou uma série de projetos que levaram à melhoria da conectividade entre os destinos.

— Viramos a página, e hoje o turismo caminha para ser uma das principais atividades, uma das principais matrizes econômicas e geradores de emprego e renda no Brasil.

