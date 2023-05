Haddad: "Elogios de Lira são um retorno diplomático pela relação que estamos estabelecendo"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma avaliação sobre a relação entre o governo e o Congresso Nacional, alegando que a transição entre a gestão de Bolsonaro e o terceiro mandato de Lula foi "patrocinada" pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Em entrevista à GloboNews, Haddad disse que os recentes elogios de Lira a ele são como um “retorno diplomático”:

— A estreia foi boa. Tínhamos um imbróglio pra resolver na transição. O presidente (Bolsonaro) sumiu do país. Não tinha com quem conversar. Ficou uma coisa meio acéfala. Não conhecia nem o Lira, nem o Pacheco. Apostamos na institucionalidade e passamos a mensagem de que o país é governável. A transição (de governo) foi patrocinada por Lira e Pacheco. E os elogios do Lira (atualmente) é um retorno diplomático pela relação que estamos estabelecendo — disse o ministro.

A equipe econômica do governo manteve diálogo com líderes parlamentares e, ainda esta semana Lira voltou a elogiar Haddad, após almoço em Brasília.

Para Lira, o chefe da economia “tem tido a sensibilidade gigantesca de conversar com o Congresso”. Haddad disse que a conversa com os dois presidentes das duas Casas "começou um jogo novo" no país.

- Lira e Pacheco nos receberam nas residências oficiais. Ali começou um jogo novo - afirmou Haddad.

A aprovação expressiva na Câmara da nova regra para as contas públicas foi entendida como uma grande vitória do governo e já lançou expectativas para a tramitação da reforma tributária.

Mercosul e União Europeia

Na entrevista, Haddad também falou sobre as negociações entre o Brasil e a União Europeia, para o acordo comercial entre os dois blocos. Ele se queixou das novas exigências ambientais feitas pelos europeus.

- Nós estamos avaliando isso. Nos interessa o acordo, evidentemente, mas nos termos que sejam bons para os dois lados. Neste momento, essa carta adicional que eles mandaram causou uma certa pressão no governo brasileiro. Está se mapeando as possibilidades.

Ele disse que Brasil e Espanha vão presidir os dois blocos este ano, e isso pode ajudar a destravar os impasses para o acordo.

- A boa notícia é que a Espanha assume a União Europeia no semestre que vem e o Brasil assume a liderança do Mercosul no semestre que vem. E o Brasil e Espanha estão muito afim de que esse acordo avance. Eu penso que haverá gestão do Brasil em relação a seus pares aqui e da Espanha em relação a seus pares. No sentido de tentar aproveitar essa janela de oportunidade que será no segundo semestre desse ano. Será feito um esforço diplomático enorme.

Reestruturação

Nesta semana, o Congresso Nacional ainda votou a Medida Provisória que altera o desenho da Esplanada dos Ministérios. Haddad saiu em defesa de Lula.

— Eu penso que organização de governo é atribuição do presidente da República. Não faz muito sentido para mim que a organização de um governo eleito seja feita por um outro poder. O executivo tem que ter a prerrogativa de se organizar — disse.

