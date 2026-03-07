A- A+

ELEIÇÕES 2026 Haddad empata com Flávio Bolsonaro em simulação do Datafolha, mas tem desempenho pior que Lula Ministro da Fazenda marca 41% dos votos contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado (7) aponta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro, em uma simulação menos provável da disputa presidencial de outubro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 43% dos votos no segundo turno, contra 41% do petista.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que denota empate técnico. Ainda de acordo com o levantamento, 14% dos brasileiros optam pelo voto branco ou nulo, enquanto 1% dos entrevistados não soube ou quis responder a pergunta.

O cenário é improvável neste momento, considerando que o presidente Lula (PT) sinaliza que disputará à reeleição, em busca de um quarto mandato. Ainda assim, permite interpretar o nível de transferência de votos ao ministro da Fazenda, uma liderança forte dentro do partido que foi derrotado por Bolsonaro, em 2018, quando o chefe acabou impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa.

A pesquisa indica que Lula teria hoje 46% dos votos no segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que marca os mesmos 43%. Ou seja, nem todos os eleitores do atual presidente migram automaticamente para o ministro da Fazenda.

Já no primeiro turno, Haddad apresenta desempenho significativamente pior do que o do padrinho político: 21% o escolheram, contra 33% de Flávio, 11% de Ratinho Júnior (PSD), 5% de Romeu Zema (Novo), 4% de Renan Santos (Missão) e 2% de Aldo Rebelo (DC).

Lula pontua entre 38% e 39%, contra 32% a 34% de Flávio, a depender dos adversários listados — a principal dúvida recai atualmente sobre o escolhido do PSD (Eduardo Leite e Ronaldo Caiado tentam candidatura no lugar de Ratinho) e a confirmação de Zema no jogo (o PL cogita atraí-lo para a chapa).

O Datafolha ouviu 1.608 eleitores entre os dias 3 e 5 de dezembro. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo BR-06798/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

