Haddad envolve Carreras em polêmica. Entenda

No programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tocou num assunto que levou o deputado pernambucano Felipe Carreras, da bancada do PSB de Pernambuco, a se manifestar: a liberação de recursos para estimular o setor de eventos no País. O parlamentar é autor da lei do Perse – Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.

No programa, Haddad disse que havia um acordo costurado de R$ 20 bilhões. “Foi feito um acordo no final de 2022, mas não fizemos um acordo em torno do Perse de anos, quantos anos duraria. Fizemos um acordo de valor, tem R$ 20 bilhões e pode acabar em 1 ano, em 2, 4 ou 5. Mas ele vai acabar quando consumir os R$ 20 bilhões. Ele consumiu quase R$ 17 bilhões no ano passado”, disse.

Carreras rebateu. Afirmou que os valores para incentivos ao setor de eventos acordados com o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) são de R$ 5 bilhões por ano –o que totalizaria R$ 25 bilhões em 5 anos.

Durante a transmissão, o site Poder360 noticiou que Lira respondeu o ministro e disse que o acordo, na verdade, foi de R$ 25 bilhões. Quando confrontado sobre declaração de Lira, demonstrou-se um pouco desconcertado e disse que faltavam R$ 5 bilhões. “Quem tem sua boca fala o que quer. Ele não combinou comigo. Combinou R$ 25 bilhões com o Congresso”, disse Lira.

Confrontado com a frase do presidente da Câmara pela apresentadora do programa, Vera Magalhães, Haddad fez uma expressão de espanto e afirmou que tudo estava combinado com Carreras. “Não sabia dessa divergência de números, porque, na minha cabeça, estava claro que era isso. E o Felipe [Carreras] confirmou e inclusive me autorizou a revelar a nossa conversa. Mas, de novo, se esse for o problema, está resolvido”. O deputado Felipe Carreras afirmou que protocolou pedido para apurar os quase R$ 17 bilhões referentes ao Perse somente no ano passado, que foram citados por Haddad.

Ele ressaltou ainda que o Perse não é só um programa de incentivos fiscais, mas que também combate exageros e já arrecadou R$ 20 bilhões. Carreras disse que o acordo feito junto a Haddad e Lira ocorreu no primeiro semestre de 2023, semanas antes da aprovação da atualização do Perse, em maio. Durante o Roda Viva, o ministro havia dito que o acordo foi firmado ainda no fim de 2022.