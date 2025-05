Haddad: "Eu não estou pensando em eleição em 2026, não estou mesmo"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não está pensando na eleição de 2026 e afirmou que a prerrogativa para disputar a presidência é de quem está no cargo, portanto, de Luiz Inácio Lula da Silva. As declarações foram dadas em entrevista ao portal UOL nesta segunda-feira, 12.

Haddad justificou que, em seu campo político, a decisão de uma candidatura não se restringe ao ponto de vista pessoal, mas da melhor alternativa visualizada por esse campo.

Questionado sobre se assumiria a disputa presidencial caso fosse solicitado, ou se vislumbraria uma atuação no Senado, Haddad negou.

"Eu não estou pensando em eleição em 2026, não estou mesmo", disse o ministro da Fazenda.

Em relação a Lula, Haddad deixou claro que cabe ao atual presidente optar por disputar a reeleição. "Agora a prerrogativa é dele de decidir", disse, lembrando que Lula falou "para quem quisesse ouvir" que se estiver bem de saúde vai concorrer a um quarto mandato.

Haddad avaliou que a economia brasileira está bem posicionada, crescendo de forma mais justa e enfrentando os problemas.

"Eu acredito que a economia brasileira tem tudo para melhorar ao longo do tempo, mas não considero. Considero os dados da economia brasileira muito significativos. O presidente é um entusiasta do que está acontecendo com o Brasil, ele talvez esteja enxergando um pouquinho além do momento atual, mas ele é muito entusiasmado com o potencial que está sendo construído para a economia brasileira", disse o ministro da Fazenda.

Veja também