Haddad: Não há nenhuma justificativa técnica para as tarifas dos EUA contra Brasil
"A primeira declaração que o Trump fez, em carta endereçada ao Brasil, foi de que o tema era o Bolsonaro, não tinha outra (razão)", completou
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há nenhuma justificativa técnica para o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. "O mundo está dizendo isso", adicionou o ministro ao comentar sobre o tema em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV!. "No caso do Brasil, (a justificativa) é só ideológica."
Leia também
• Donald Trump afirma que vai recorrer de decisão que considerou tarifas ilegais
• Trump: Brasil, China e Índia 'matam' os EUA com tantas tarifas que aplicam
• Trump fará reunião emergencial na quarta-feira, 3, para falar de decisão judicial sobre tarifas
Ele frisou que o tarifaço não tem "nada a ver" com a existência de um suposto déficit comercial dos EUA, pois há o contrário, um superávit dos americanos na balança comercial com o Brasil. "É eminentemente político", pontuou.
"A primeira declaração que o Trump fez, em carta endereçada ao Brasil, foi de que o tema era o Bolsonaro, não tinha outra (razão)", completou.