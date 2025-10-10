Sex, 10 de Outubro

PRESIDÊNCIA

Haddad: não se ganha a eleição sabotando o País e impedindo governo de fazer o bem

Na ocasião, o ministro disse que o governo Lula está entregando um ciclo de reformas de crédito sem precedentes

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 10, que não se ganha uma eleição sabotando o País nem impedindo o governo de fazer o bem. Ele ressaltou que o governo Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, está fazendo reformas que abrem uma condição para o Brasil atrair investimentos.

"Vamos seguir a nossa vida, vamos seguir o nosso curso e vamos entregar o Brasil muito melhor", afirmou Haddad, durante cerimônia para apresentar o novo crédito imobiliário, em São Paulo, que contou com presenças vários nomes do governo, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, entre outros.

Na ocasião, Haddad disse que o governo Lula está entregando um ciclo de reformas de crédito sem precedentes: "Nós estamos falando de 10 inovações ao longo de três anos. Então é a maior reforma do sistema de crédito brasileiro."

