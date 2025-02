A- A+

AGENDA Haddad participa de evento da NIB, se reúne com Lula e concede entrevista a Datena A participação no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas nesta quarta (12), porém, não entrou na agenda oficial do ministro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpre agenda que inclui a cerimônia de um ano do Nova Indústria Brasil (NIB), reunião com Lula e uma entrevista ao jornalista José Luiz Datena, do SBT, nesta quarta-feira, 12.

O primeiro compromisso do ministro, às 11h, é a cerimônia do primeiro ano do NIB, no Palácio do Planalto. Este evento ocorre no mesmo horário em que estava prevista a participação do ministro no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, evento que ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Apesar de constar da programação do encontro desde a semana passada, a participação do ministro não entrou na agenda oficial.



No período da tarde, Haddad se reúne com Henrique Paim, diretor de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV-DGPE), às 14h. Na sequência, a partir das 15h30, ele se reúne no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva e os ministros da Casa Civil, Rui Costa; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Gestão, Esther Dweck; e o advogado-geral da União, Jorge Messias

O último compromisso do dia de Haddad é uma entrevista ao vivo para José Luiz Datena, do SBT, a partir das 18h.

