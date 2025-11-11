A- A+

PL Antifacção Haddad: PL Antifacção de Derrite trava investigações sobre atuação de facções sobre combustíveis Ministro da Fazenda afirma que vai conversar com deputados e que mudanças feitas pelo parlamentar em texto do governo provocaram 'incômodo' na Receita

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o parecer do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) para o projeto Antifacção enviado ao Congresso pelo governo federal trava investigações sobre atuação de facções no setor de combustíveis que têm sido feitas pela Polícia Federal e a Receita Federal.

— Estão abrindo um caminho para consolidação do crime organizado no país. É um contrassenso o que está fazendo. Agora que começamos a combater o andar de cima do crime organizado, vão fazer um projeto para proteger o crime organizado — disse Haddad.

Como mostrou O Globo, o Palácio do Planalto escalou um grupo de ministros para fazer o enfrentamento político no tema. Além de Haddad, vão atuar desta forma os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Haddad afirmou ainda que Derrite não "conversou" com o governo federal e que o texto é "muito grave" e provocou "incômodo" na Receita.

— Vou fazer chegar aos deputados que isso vai colocar em risco uma operação que levou dois anos — completou o ministro, em referência à Operação Carbono Oculto,

Negociação na Câmara

Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários da Casa decidiram não incluir o projeto de lei antifacção na previsão de votações desta terça-feira. A decisão foi tomada após uma reunião entre Motta e líderes porque ainda não há consenso sobre o teor do relatório. Diferentes setores da Casa, até do governo, que é contra a versão atual do relatório, dizem que trabalham para alcançar um entendimento e votar o projeto amanhã ou na quinta-feira.

Motta se reuniu nesta terça-feira com Lewandowski, para ouvir sugestões de alterações ao relatório do projeto. O texto foi articulado pelo próprio ministro, mas é relatado por Derrite, secretário de Segurança da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), que fez diversas modificações. O presidente da Casa indicou que um novo relatório de Derrite deverá ser apresentado até o final do dia. Será a terceira versão do texto.

— A costura do texto tem que ser muito bem feita, o relator está dialogando, nós vamos poder ter até o final do dia ter uma proposta mais apurada para apresentar à sociedade. Há total disposição da Câmara, do relator, de construir a melhor proposta possível para que ela possa caminhar não só bem na Câmara, como bem no Senado e dar as condições do Poder Executivo analisar a possível sanção — disse o presidente da Câmara.

A versão apresentada foi bastante criticada por governistas, que defenderam não votar nenhum texto antes de consenso:

– Vamos pegar o texto apresentado, a segunda versão, e até a noite construir esse entendimento. O presidente Hugo Motta atendeu ao nosso pedido, os líderes também aqui, para não votar a matéria hoje. Eu estou otimista, meu papel como líder do governo é buscar o entendimento nessas horas de tensionamento. Tem o relatório, tem o relator definido e vamos negociar com ele até amanhã, e se for necessário a noite toda, para votarmos essa matéria – disse o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

A escolha de Derrite para ser o relator foi criticada por integrantes do governo, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Hoje, o líder do PP na Casa, Doutor Luizinho (RJ), reclamou das críticas:

– A indicação do deputado Derrite foi um pedido nosso do Progressistas. A gente esperaria em uma Casa polarizada como essa que o presidente Hugo Motta indicasse um deputado de centro, que nem seria do PL e nem do PT.

Trechos criticados

O Palácio do Planalto faz críticas a diversos pontos do relatório. Entre os trechos que preocupam estão nas alterações na Lei Antiterrorismo, em abrir margem para que a Polícia Federal perca influência no combate às facções, em um trecho que pode abrir caminho para criminalizar movimentos sociais e outro que limita as medidas de confisco de bens.

Desses trechos, Derrite fez ajustes no que trata do confisco de bens e no da PF. Ainda assim, as alterações feitas em relação a PF não agradaram a corporação a ponto de que fosse feito um acordo.

Guimarães minimizou as discordâncias e disse que é possível chegar a um entendimento.

– Assim como votamos IR com unanimidade, a gente quer avançar para construir um alto grau de unanimidade para votar essa matéria que interessa a toda a Casa, ao governo e sociedade brasileira. As duas questões que estão sendo discutidas são a redefinição das atribuições da Polícia Federal e a questão da Lei Antiterrorismo.

