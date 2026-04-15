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Banco Central Haddad: "Por que Banco Central ignorou os alertas durante anos sobre o comportamento de Vorcaro?" Ex-ministro da Fazenda disse que só houve decisões favoráveis ao Banco Master "durante a gestão de Roberto Campos Neto" e indagou se houve "omissão"

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) voltou a ressaltar, nesta quarta-feira (15), que o Banco Master foi beneficiado por decisões do Banco Central durante a gestão de Roberto Campos Neto e que a instituição “ignorou os alertas sobre o comportamento de Daniel Vorcaro” por anos.

— Eu não tenho conhecimento de nenhuma medida do Banco Central favorável ao Banco Master antes da gestão do Roberto Campos Neto, e não tenho nenhuma notícia de uma atitude favorável ao Master depois da gestão do Roberto. Então, por que a gestão do Roberto está sendo avaliada desse ponto de vista? Porque ela foi alertada, pelo sistema financeiro, pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos), pelos bancos, de que um monstro estava sendo criado em torno do esquema do Master — falou durante entrevista à CNN Brasil.

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Nas últimas semanas, Haddad tem criticado decisões da gestão de Campos Neto no Banco Central relativas ao Master, ao mesmo tempo em que evita creditar pessoalmente ao ex-presidente da instituição a responsabilidade pelas ações.

O petista afirmou que “durante cinco anos o banco prosperou sem que ninguém tomasse medidas que prevenissem o que aconteceu, a maior fraude bancária da história do Brasil”, e que se fosse “uma pessoa progressista”, já teria tido que se explicar.

— Vamos separar duas coisas: quem cometeu ilícitos, tem dois diretores do Roberto Campos Neto que estão respondendo a inquérito por corrupção. Ele está respondendo por corrupção? Não, ele não está. Mas a pergunta que precisa de uma resposta é: por que o Banco Central ignorou os alertas durante anos sobre o comportamento do Daniel Vorcaro? Foi por omissão, incompetência, engano? — indagou Haddad.

Pré-candidato ao governo de São Paulo, Haddad ainda disse esperar que a Polícia Federal investigue “quem quer que seja”, independente do partido, e questionou por que o Banco Central não tomou ações para prevenir irregularidades de Vorcaro.

Haddad afirmou que, quando estava na Fazenda, se recusou a receber o banqueiro porque foi alertado de que “aquilo era nitroglicerina”.

— O que aconteceu que, durante anos, um sujeito que era um ninguém, conseguiu colocar CDBs que somavam quase R$ 80 bilhões no mercado, o que aconteceu? Não é uma pergunta por mal, é uma pergunta que qualquer investigador faria. Eu acho que se fosse uma pessoa progressista já teria que estar tendo que dizer, você foi alertado, quantas vezes? Por que você não fez nada? — acrescentou.

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