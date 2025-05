Haddad: Questão política é muito mais importante do que pessoas imaginam

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 29, que a "questão política é muito mais importante do que pessoas imaginam". Haddad citou que a estabilidade política é importante para que investidores tenham confiança para aplicar dinheiro no Brasil.

"As pessoas de fora começam a prestar a atenção em quanto as pessoas estão conversando para encontrar um caminho para o País. Se eles entendem que as pessoas estão na mesa conversando e buscando caminho, ele investe no Brasil porque acredita que amanhã as coisas vão estar melhor que hoje", declarou.