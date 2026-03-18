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Haddad: Reuniões com Alcolumbre e Motta foram para "agradecer e me despedir"

O ainda ministro foi ao encontro dos presidentes nas residências oficiais de cada um, pela manhã e pela tarde

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Fernando Haddad, ministro da FazendaFernando Haddad, ministro da Fazenda - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que teve duas reuniões de despedida nesta quarta-feira, 18, com os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O ainda ministro foi ao encontro dos presidentes nas residências oficiais de cada um, pela manhã e pela tarde.

"Fui pela manhã na residência oficial do Senado. Me despedi e agradeci ao presidente Davi Alcolumbre. E fiz agora o mesmo com o presidente Hugo Mota: agradecer e me despedir", disse o ministro a jornalistas no período da tarde. "Acho que entregamos uma agenda importante para o País e os resultados têm que ser compartilhados com quem nos ajudou a chegar até aqui. O Congresso foi muito parceiro", completou.

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