Haddad: Se economia estiver bem, chance de se ir bem nas eleições é maior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta, 13, que se a economia estiver bem, a chance de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se torna maior. Haddad fez a afirmação durante encontro realizado pelo grupo Prerrogativas ao tentar dissociar a questão fiscal do desempenho do governo nas eleições de 2026.

"Não acho que será o tamanho do déficit que vai determinar a eleição. Se a economia estiver bem, a chance de êxito na eleição será maior", disse o ministro, acrescentando que o presidente Lula tem orgulho do arcabouço fiscal.

Haddad afirmou que, quando assumiu o Ministério da Fazenda e que sua equipe constatou a necessidade de se fazer um ajuste nas contas públicas, muita gente, inclusive de dentro do seu próprio partido, foi contra.

"Dentro do PT tinha gente contrária a ajuste de contas públicas, quem conhece o PT sabe disso. Eles olham para o fiscal de Japão e Estados Unidos e acham que as situações são similares, e não são", disse.

Questionado por um dos participante do encontro sobre como vê e de onde vem a maior pressão sobre os pisos da Saúde e da Educação, o ministro disse que a maior pressão está no Congresso Mas emendou que a discussão está muito nublada ainda, que não há uma clareza sobre o tema e que nem sabe ainda se a proposta terá todo o apoio necessário para ser aprovada.

O ministro disse que tem chamado os líderes para conversar, indicar os pontos que precisam ser alterados. Afirmou ainda entender que estas áreas precisam ser protegidas e o que se pode discutir são as formas como será feita esta proteção.



