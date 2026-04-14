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Eleições 2026

Haddad se reúne com deputados aliados para mapear temas que devem ser usados contra Tarcísio

Exploração de assuntos ligados ao governo Lula e composição da chapa que concorrerá ao governo do Estado também integraram as discussões com os 17 parlamentares que estiveram presentes

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Entre os assuntos discutidos estiveram temas que serão usados pelo ex-ministro da Fazenda contra seu principal adversário, o governador Tarcísio de Freitas Entre os assuntos discutidos estiveram temas que serão usados pelo ex-ministro da Fazenda contra seu principal adversário, o governador Tarcísio de Freitas  - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo; Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, se reuniu nesta terça-feira (14) com deputados estaduais de sua base, formada por PT, PCdoB e PV, com vistas à campanha eleitoral que começará nas próximas semanas. Dos 19 parlamentares que compõem o grupo, dois não estiveram presentes (Professora Bebel e Luiz Fernando Ferreira). O encontro, que durou duas horas, ocorreu no Pacaembu, Zona Oeste, na residência que pertenceu ao ex-ministro Delfim Netto e que será usada por Haddad como QG.

Entre os assuntos discutidos estiveram temas que serão usados pelo ex-ministro da Fazenda contra seu principal adversário, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

– Foi uma reunião para trocar impressões, a bancada falar um pouco do que ela está vendo no estado e também na capital a respeito dos problemas que o governo atual tem, como segurança, corrupção na Fazenda, da privatização da Sabesp. Foi uma possibilidade de trocar figurinhas e impressões, tanto para ele como para nós – afirmou o deputado Paulo Fiorilo (PT).

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Outros assuntos, como transporte, economia e educação também estiveram entre os temas discutidos entre os políticos.

O deputado Eduardo Suplicy (PT), em entrevista à CBN, destacou que, em termos de campanha eleitoral, Haddad e a equipe também deverão explorar temas ligados ao governo federal, onde até há pouco tempo o pré-candidato chefiava a Fazenda. Nesse campo, Haddad deverá abordar dados referentes à inflação que, segundo o próprio ex-ministro em entrevista recente à CBN, esteve sob controle durante a gestão dele.

Alguns dos deputados presentes já são próximos do ex-ministro da Fazenda, como é o caso de Antonio Donato (PT), que foi secretário de Governo de Haddad quando ele era prefeito da capital, e Emídio de Souza (PT), que coordena o programa de governo do pré-candidato. Donato afirmou ao GLOBO que foi uma "primeira reunião com a bancada pra troca de impressões sobre o processo eleitoral"

— Nada conclusiva, mas com o pessoal animado pra enfrentar e derrotar o Tarcísio — falou.

Além dos assuntos básicos que farão parte dos debates durante a campanha, a composição da chapa também foi tema do encontro de Haddad com correligionários, mas ainda não houve definições.

No momento, a prioridade de Haddad é estruturar as diretrizes de seu plano de governo. A chapa ainda não está definida e nem tem previsão de quando será fechada. Neste momento, apenas a pré-candidatura de Simone Tebet (PSB) ao Senado está mais consolidada, enquanto a vice e a outra vaga ao Senado estão indefinidas.

oO presidente Lula já delegou a formação da chapa para Haddad. No páreo da outra vaga ao Senado estão os ex-ministros Marcio França (PSB) e Marina Silva (Rede), que também são possíveis nomes para compor a vice de Haddad. (Colaborou CBN São Paulo)

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