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ELEIÇÕES 2026

Haddad: só ontem vi Tarcísio agradecendo Lula por obras em SP; daqui a pouco ele fala a verdade

Candidato ao governo de São Paulo pelo PT e ex-ministro da Fazenda afirma ter sido o titular de pasta que mais liberou recursos para o Estado Paulista

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Entre as críticas a Tarcísio, Haddad também lembrou que o atual governador, quando foi ministro da Infraestrutura no governo de Jair BolsonaroEntre as críticas a Tarcísio, Haddad também lembrou que o atual governador, quando foi ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, voltou a criticar, nesta quarta-feira (19), o que considera falta de gratidão por parte do atual governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em relação à ajuda do governo federal no andamento de obras de infraestrutura de São Paulo, como a construção do Túnel Santos-Guarujá.

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"Só ontem eu vi o Tarcísio começar a agradecer. Daqui a pouco, ele fala a verdade", disse Haddad, retomando fala de ontem do atual governador, que mencionou que houve conversas com o governo federal para que a licitação acontecesse pelo Estado de São Paulo, mas com a ajuda de recursos federais.

O petista destacou que foi o ministro da Fazenda que mais liberou recursos para o Estado de São Paulo na história e que "olha para a população" e não para quem é o governador ou o prefeito da ocasião.

Entre as críticas a Tarcísio, Haddad também lembrou que o atual governador, quando foi ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, não se opôs a privatizações no setor de gás e da BR Distribuidora. As medidas, segundo Haddad, são prejudiciais ao Estado.

Haddad também citou que Tarcísio apoia Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida presidencial e lembrou que o candidato defende a reversão da reforma tributária.

"Como você pode apoiar um presidente que está dizendo que vai acabar com a reforma tributária, algo que vai prejudicar o Brasil, e quem mais vai sair prejudicado é o Estado de São Paulo? É esse tipo de incoerência que eu não entendo", criticou Haddad, pontuando que, antes da reforma, São Paulo foi vítima da "guerra fiscal" entre unidades da Federação.

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